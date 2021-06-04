04 Июня 2021
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США, Украина, учения, армия, инструкторы (2015) | Фото: newsrbk.ru/

Украина скатывается к авторитаризму - National Interest

Американский журнал The National Interest опубликовал статью "Украина все быстрее скатывается к авторитаризму", в которой раскритиковал политику украинского президента Владимира Зеленского.
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Автор отмечает, что после переворота 2014 года на улицах стали хозяйничать "экстремистские группировки", а проявления "ультранационализма и антисемитизма" стали обычным делом. Власти же подавляли своих политических оппонентов, ужесточили цензуру. И в последение годы ситуация только ухудшилась. И напоминает преследование Виктора Медведчука, закрытие оппозиционных телеканалов, давление даже на промайданного мэра Киева Виталия Кличко и вообще преследование всех, кто критикует власть, под предлогом их работы на Россию.

"Такие действия украинских властей плохо вписываются в тот образ энергичной и толерантной демократии, который вокруг Украины пытаются создать представители американского внешнеполитического сообщества... Администрация Джо Байдена должна как можно скорее отказаться от отношений с этим все более одиозным клиентским государством", - заключает автор.

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, США



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