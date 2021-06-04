04 Июня 2021
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Общество Челябинская область
рабочий, производство, предприятие, труд, рабочие перчатки, дрель, инструмент (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Южноуральские рабочие пожаловались на давление после участия в флешмобе

Рабочие в Челябинской области пожаловались на давление после участия в флешмобе "почтикаквофисе". Молодые металлурги и горняки записали ролик, в котором призвали не вносить изменения в определение безопасных условий труда, передает корреспондент Накануне.RU.

"К нам поступило пять обращений с моногородов. На людей оказывается давление за участие в флешмобе. Мы сейчас пытаемся разобраться в этой ситуации, если это правда, то мы будем защищать каждого члена профсоюза", - рассказали в Горно-металлургическом профсоюзе Челябинской области.

Рабочие записали второй ролик, в котором рассказали о своих условиях труда. "Конечно, когда все горит, пылит в огне. Это, да, как в офисе ручкой пишем", - говорят они.

"СИЗы не спасают, и отменять вредность на основании непонятной штуки, это глупо. Тот человек, который это придумал, пришел бы к нам и поработал", - негодуют рабочие.

Напомним, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в десятый раздел Трудового кодекса, на основании которых можно будет лишить работников дополнительных гарантий и компенсаций, положенных за "вредность". Новая трактовка безопасных условий труда подразумевает не совокупность опасных и вредных факторов на производстве, а наличие качественных средств индивидуальной защиты. В Горно-металлургическом профсоюзе России считают, что нововведения негативно отразятся на охране и оплате труда.

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Теги: безопасность, профсоюз, металлург,



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