04 Июня 2021
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Политика В России
SWIFT (2018) | Фото: www.swift.com

Чижов оценил возможные последствия отключения России от SWIFT

Если Россию отключат от системы всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), это не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, в Москве не ощущают угрозы при заявлениях отдельных западных политиков об этом.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что к такому сценарию развития событий в Москве готовятся, пишет Regnum.

Между тем, в Центробанке России считают, что в настоящее время нет рисков отключения страны от международной платежной системы SWIFT.

Как заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, в противном случае страна сможет перейти на аналог — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

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Теги: SWIFT, Россия, Владимир Чижов



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