В Екатеринбурге представят музей с технологией полного погружения, посвященный Александру Невскому

В Екатеринбурге создали музейное пространство с использованием ультрасовременных технологий полного погружения и виртуальных игровых методик, превращающих каждого посетителя в участника и главного героя истории.

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Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, уже 11 июня в столице Урала состоится открытие экспозиции "Александр Невский. Судьба России", построенной на концепции обучения с помощью развлечений. На 800 квадратных метрах авторы объединили иммерсивные и игровые технологии погружения, голографические проекции, интерактивные touch-решения, видеопроекции и дополненную реальность.

Масштабный проект в парке "Россия - моя история" реализуется по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского. Пространство состоит из нескольких залов, каждый из которых постепенно раскрывает роль Александра Невского в русской истории.

Так, при помощи mapping-технологий и 40-метрового изогнутого экрана посетители увидят, как была устроена жизнь средневекового города. У гостей будет возможность пройтись по улицам Великого Новгорода, воссозданных в масштабе видеопроекциями, заглянуть в дома и услышать звон вечевого колокола. Это же оборудование, но вкупе с голографическим трехмерным театром, воссоздаст знаменитую Битву на Неве, а по ходу маршрута будут работать виртуальные зоны стрельбы из лука и сражений на мечах.

Центральной и самой насыщенной на инновации площадкой станет зона Ледового побоища. Здесь будет использоваться технология прямого взаимодействия на все чувства человека, благодаря чему гости станут непосредственными участниками событий того времени.

Еще одна интерактивная проекционная инсталляция расскажет о дипломатическом пути и решениях героя, который во многом определил судьбу России на несколько веков, а с помощью touch-технологий можно будет ознакомиться с самыми интересными храмами, связанными с именем святого благоверного князя Александра Невского.

По мнению директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, только такая коммуникация способна заинтересовать каждого.

"Это уникальный проект, и он точно может стать одной из главных туристических точек города. Те эмоции, которые посетитель испытает во время экскурсии, невозможно получить где-то еще. Яркая и понятная история о личности Александра Невского и становлении России, рассказанная при помощи самых современных технологий, не оставит равнодушным никого", - отметил он.

В 2021 году в России проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, и уральская экспозиция станет серьезным вкладом в сохранение его значимости для нашей страны.