04 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
Собаки (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Североуральска выплатит подростку 25 тысяч за нападение бродячих собак

Североуральский городской суд взыскал с местной администрации 25 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу 15-летнего подростка, пострадавшего от нападения бездомных собак.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел 26 января 2020 г. днем, когда школьник направлялся к репетитору. Стая бездомных собак напала на ребенка во дворе многоквартирного дома №10 по ул. Маяковского. В результате пострадавший получил укушенную рану левого бедра и испытал сильный испуг.

"В ходе проведения проверки установлено, что администрацией Североуральского городского округа, в нарушение установленных требований законодательства, по состоянию на день происшествия контракт на отлов безнадзорных бродячих собак не заключен. Срок действия предыдущего договора, заключенного с ООО "Специализированная служба", на отлов бродячих собак реализован и прекратил свое действие 25 декабря 2019 г.", - сообщили в прокуратуре.

В связи с выявленными обстоятельствами произошедшего, в адрес главы Североуральска прокуратурой внесено представление об устранении нарушении действующего законодательства.

Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда.

Напомним, что нападение собак на людей в Североуральске не редкость. В декабре 2019 г. голодные бездомные псы едва не растерзали подростка и женщину с ребенком. А в январе прошлого года в сети разлетелось видео, как агрессивные псы стаей набрасываются на идущего из школы мальчика. Он упал, но затем смог убежать.

Позже в уральском благотворительном фонде "Зоозащита" объяснили, почему в Свердловской области не заключаются контракты на отлов бездомных животных.

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Теги: Североуральский, прокуратура, бродячие собаки, нападение



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