Глава Минтруда пообещал россиянам в 2022 году длинные новогодние и майские праздники

2022 год россияне начнут с десятидневных каникул, которые захватят и 31 декабря – этот день выпадает на субботу, заявил в интервью ТАСС глава Минтруда Антон Котяков.

Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными. "Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней", - считает он.

Напомним, в этом году майские праздники получились 10-дневными за счет того, что президент объявил выходными днями еще и будни между первыми и вторыми майскими. Правда, многие россияне – и из числа бизнесменов, и из числа наемных работников – выразили возмущение таким решением: такие длинные выходные государство оплачивать гражданам не стало, а кушать на выходных что-то надо.