Алексей Текслер выступил с инициативой запуска программы льготной ипотеки для малого и среднего бизнеса

Губернатор Алексей Текслер на сессии Петербургского международного экономического форума рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Малый бизнес для нашей страны, для Челябинской области – это драйвер экономического развития. В Челябинской области мы развиваем наши базовые традиционные отрасли. Если говорить о рывке, самое важное сегодня – это развитие МСП. Только в этом направлении мы видим значительный рост экономики региона и качественный рост занятости населения", - подчеркнул он.

В настоящий момент в регионе действует 135 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые формируют 23% внутреннего регионального продукта. Власти региона активно занимаются проблематикой самозанятых. В области зарегистрировано более 50 тыс. самозанятых. Это почти на 20 тыс. выше прошлогоднего уровня.

"Динамика очень позитивная, мы мотивируем муниципалитеты заниматься проблематикой самозанятых. Все, что регион собирает в виде налога на профессиональный доход самозанятых, мы передаем в муниципалитеты, таким образом, мотивируя и стимулируя развитие этого направления", – отметил Алексей Текслер.

По данным областного минфина, муниципалитетам было перечислено почти 30 млн рублей, поступивших в областной бюджет от налога на самозанятых за первый квартал текущего года. Средства поступили в 43 муниципальных бюджета.

"Эти деньги можно направить на решение любых вопросов местного значения, а, значит, власти будут заинтересованы в создании условий для роста численности самозанятых и поддержки таких налогоплательщиков на своей территории", - ранее отмечал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

В Челябинской области действует региональная программа "Адресная поддержка повышения производительности труда", которая разработана по аналогии нацпроекта "Производительность труда" для малых и средних предприятий.

Также Алексей Текслер рассказал о направлениях поддержки малого и среднего бизнеса, на которых в настоящий момент сфокусированы региональные власти. Необходима цифровая трансформация, в том числе переход на получение государственной поддержки в цифровом формате.

"Любая сфера поддержки малого и среднего бизнеса должна быть максимально оцифрована. Мы это делаем, есть специальный институт развития – "Территория Бизнеса". Это наш опыт, который распространился по всей стране. Это максимальная цифровизация всех госуслуг, оказание максимальной поддержки через онлайн взаимодействие", - считает он.

Новое направление – это "креативные кластеры". Это направление, по словам губернатора, позволит сохранять молодежь и развивать их таланты.

Алексей Текслер рассказал, что совместно с "Опорой России" прорабатывается инициатива запуска программы льготной ипотеки для малого и среднего бизнеса на приобретение производственных площадей.

"Льготная ипотека, на мой взгляд, под 2-3% годовых сроком десять и более лет – это как раз та возможность, которая даст бизнесу развиваться. Повторю, что речь идет именно о промышленном бизнесе. Здесь есть все компетенции, все возможности, мне кажется, это правильная, интересная идея, которую нужно обсуждать дальше", - подчеркнул глава области.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин считает, что вопрос льготной ипотеки на приобретение производственных площадей должен решаться комплексно.

"Для запуска производства на Урале важно иметь свое помещение. Это большая проблема. У нас либо есть производственные помещения, которые безнадежно устарели, либо эти площади находятся на предприятиях закрытого типа, и они не собираются ими делиться. Все говорят одно и тоже, а как я куплю производственные площади, если я это сделаю, я разорю свой действующий бизнес. Здесь, конечно, нужны будут и зонтичные гарантии ВЭБа. Это комплексный вопрос", - отметил он.