Екатеринбуржец, избивший трубой прохожего, сдался силовикам

В Екатеринбурге арестовали мужчину, напавшего на прохожего в районе троллейбусного депо. Он сам сдался силовикам.

Напомним, все случилось 1 июня на улице Щорса. Пострадавшего ударили металлической трубой, он получил тяжелые травмы. Злоумышленник скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, полицейские сумели установить личность нападавшего и готовились его задержать, но он решил сдаться самостоятельно. Подозреваемым оказался местный житель 1977 года рождения, уже судимый за аналогичное преступление.

"Мужчина признал свою вину и сообщил, что раскаивается в содеянном. Он также пояснил, что совершил агрессивный поступок под действием алкоголя", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Проводится расследование, мужчина заключен под стражу.