04 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец, избивший трубой прохожего, сдался силовикам

В Екатеринбурге арестовали мужчину, напавшего на прохожего в районе троллейбусного депо. Он сам сдался силовикам.

Напомним, все случилось 1 июня на улице Щорса. Пострадавшего ударили металлической трубой, он получил тяжелые травмы. Злоумышленник скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, полицейские сумели установить личность нападавшего и готовились его задержать, но он решил сдаться самостоятельно. Подозреваемым оказался местный житель 1977 года рождения, уже судимый за аналогичное преступление.

Подозреваемый в нападении на прохожего в районе троллейбусного депо(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

"Мужчина признал свою вину и сообщил, что раскаивается в содеянном. Он также пояснил, что совершил агрессивный поступок под действием алкоголя", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Проводится расследование, мужчина заключен под стражу.

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Теги: полиция, нападение, труба, Екатеринбург



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