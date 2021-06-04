Рогозин хочет убедить Байдена снять антироссийские санкции

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен воздействовать на американского президента Джо Байдена через своего коллегу, главу NASA Билла Нельсона.

Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что несколько месяцев назад направил письмо в Министерство торговли США с призывом отменить санкции в отношении России. Его послание осталось без ответа. Теперь Рогозин планирует направить копию письма Нельсону и попросить его встретиться с Байденом, чтобы они вместе "дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились".

Рогозин считает, что в американских санкциях нет логики. Он полагает, что глава NASA услышит его аргументы: "Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять".