04 Июня 2021
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Политика В России За рубежом
Дмитрий Рогозин в тире. (2020) | Фото: facebook.com/dmitry.rogozin.739

Рогозин хочет убедить Байдена снять антироссийские санкции

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен воздействовать на американского президента Джо Байдена через своего коллегу, главу NASA Билла Нельсона.

Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что несколько месяцев назад направил письмо в Министерство торговли США с призывом отменить санкции в отношении России. Его послание осталось без ответа. Теперь Рогозин планирует направить копию письма Нельсону и попросить его встретиться с Байденом, чтобы они вместе "дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились".

Рогозин считает, что в американских санкциях нет логики. Он полагает, что глава NASA услышит его аргументы: "Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять".

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Теги: дмитрий рогозин, билл нельсон, nasa, санкции



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