Мобильные пункты вакцинации на Среднем Урале продолжат работать до 11 июня

Оперативный штаб Свердловской области опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 до 11 июня включительно. Поставить прививку можно сразу в шести городах региона без предварительной записи.

В Екатеринбурге мобильные пункты будут работать на следующих площадках:

Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – 5 июня с 11.00 до 15.00

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 4 по 11 июня (ежедневно) с 12.00 до 18.00

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – 4, 8, 10 июня с 10.00 до 15.00

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 4 по 11 июня (ежедневно) с 15.00 до 19.00

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 9 и 10 июня с 14.00 до 19.00

ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) – 10 июня с 15.00 до 19.00

Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12) – 4, 7, 8 с 10.00 до 18.00

ТЦ "ОМЕГА" (ул. Космонавтов, 41) – 4 и 5 июня, с 7 по 10 (ежедневно) с 16.00 до 19.00

Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 7 по 11 июня (ежедневно) с 13.00 до 19.00

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 3 по 6 июня с 10.00 до 14.00 (ежедневно)

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – 9 июня с 16.00 до 19.00

ТЦ "Таганский ряд" (ул. Техническая, 19) – 5 июня с 10.00 до 14.00



В Верхней Пышме:

Магазин "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) – 5 июня с 10.00 до 13.00, 9 июня с 17.00 до 20.00 (мобильный пункт вакцинации)

В Нижнем Тагиле:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – 5 и 6 июня с 10.00 до 20.00, с 7 по 11 июня (ежедневно) с 16.00 до 20.00

В Каменске-Уральском:

ТЦ "Мегамарт" (ул. Суворова, 24) – 5 июня с 11.00 до 15.00

ТЦ "Каменск Сити Молл" (проспект Победы, 65) – 5 июня с 11.00 до 15.00

В Сысерти:

ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) - 6 июня с 10.00 до 14.00 (мобильный пункт вакцинации)

В Ирбите:

Площадь им. Г.К. Жукова (ул. 50 лет Октября) – 4 июня с 11.00 до 17.00 (мобильный пункт вакцинации)

С момента открытия в Екатеринбурге первого передвижного пункта вакцинации, было сделано 20 тыс. 217 прививок. 3 тыс. 965 – в других городах Среднего Урала. Напомним, что вместо предварительной записи необходимо при себе иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Для удобства граждан и сокращения времени пребывания в пункте вакцинации, рекомендуется заполнить прикрепленные документы заранее.