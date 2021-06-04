04 Июня 2021
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Общество В России
детская площадка рядом с ЖК WOODS (2019) | Фото: Накануне.RU

Россиян предупредили о возможной потере детских выплат

Россияне могут лишиться детских пособий на детей в возрасте от трех до семи лет из-за новых правил их начисления.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов напомнил¸ что теперь оценивается не только официальный среднедушевой доход в семье, но и наличие у родителей имущества: квартир, домов, участков, нежилых помещений и банковских вкладов.

Кроме того, в силу вступило правило "нулевого дохода", пишет "Прайм". За пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины.

Напомним, в апреле Владимир Путин во время послания Федеральному посланию объявил о новых материальных мерах социальной поддержки. Так, вводятся выплаты для родителей-одиночек. На детей в возрасте от 8 до 16 лет они будут получать ежемесячную выплату в 5,6 тыс. руб. (в среднем по стране).

Беременные женщины, которые встали на учет на раннем сроке беременности и которые испытывают материальные трудности, получат выплаты в размере 6,3 тыс. руб. (в среднем по стране) в месяц.

Также до 100% от оклада будет увеличен больничный молодых мам, у которых дети не достигли возраста семи лет, а также женщин, ожидающих ребенка.

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Теги: детские выплаты, россияне



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