Аккаунты пользователей госуслуг регистрировались на праймериз "ЕР" без их ведома

После праймериз "Единой России" стали известны несколько случаев взлома аккаунтов пользователей портала госуслуг и использования данных на сайте предварительного голосования.

Это уже подтвердили в Минцифры. Там обратили внимание, что аккаунты пользователей были защищены слабыми паролями. "Ростелеком" указал на важность использования надежных паролей.

В самой партии в связи со случаями несанкционированного использования данных россиян намерены обратиться в правоохранительные органы.

Заместитель секретаря генсовета "ЕР" Сергей Перминов сообщил, что в партии крайне заинтересованы в расследовании. Речь идет журналистке "Эха Москвы" Арине Бородине, которая одна из первых обратила внимание на неавторизованное изменение в своем профиле на госуслугах персональных данных. Она также выяснила, что с ее аккаунта в госуслугах без ее ведома был совершен переход на сайт праймериз "Единой России".

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов предположил, что в ходе праймериз были выявлены возможные технологические уязвимости.

Депутат Госдумы и лидер МГК КПРФ Валерий Рашкин направил депутатский запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием проанализировать все подозрительные входы и выходы в личные кабинеты граждан на порталах госуслуг и mos.ru, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, о взломе Бородина узнала, когда зашла в личный кабинет, чтобы внести данные своего нового загранпаспорта. Она увидела, что в графе регистрация и постоянное место жительства у нее вбит другой адрес – город Челябинск, с указанием улицы, дома и квартиры. Все остальные данные не были изменены.

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