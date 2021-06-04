Осенью в Госдуму внесут законопроект по борьбе с сайтами-двойниками

Проект закона по борьбе с сайтами-двойниками, на которых реализуют фальшивые билеты в учреждения культуры, планируют внести на рассмотрение депутатов Госдумы предстоящей осенью.

Предлагается наносить маркировки на подлинные сайты. "Это как полис ОСАГО, его покупаешь и там маркировка, которая показывает, где реальная компания", - сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В настоящее время обсуждается, как отделить ресурсы учреждений культуры от мошеннических, сообщает ТАСС.