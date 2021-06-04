04 Июня 2021
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Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Осенью в Госдуму внесут законопроект по борьбе с сайтами-двойниками

Проект закона по борьбе с сайтами-двойниками, на которых реализуют фальшивые билеты в учреждения культуры, планируют внести на рассмотрение депутатов Госдумы предстоящей осенью.

Предлагается наносить маркировки на подлинные сайты. "Это как полис ОСАГО, его покупаешь и там маркировка, которая показывает, где реальная компания", - сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В настоящее время обсуждается, как отделить ресурсы учреждений культуры от мошеннических, сообщает ТАСС.

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Теги: Госдума, сайты



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