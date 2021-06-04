04 Июня 2021
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Наука и техника В России За рубежом
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Глава РФПИ: регистрация "Спутника V" за рубежом была "настоящей битвой"

Регистрация препарата от коронавируса "Спутник V" российского производства в каждой из 66 зарубежных стран была "настоящей битвой".

"Мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины", - заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, с регистрацией вакцины было несколько прорывных примеров, которые помогли. Так, самая первая регистрация "Спутника V" в Аргентине открыла двери в Латинскую Америку, а клинические испытания в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии позволили нам добиться и регистрации российского препарата в Индии, второй по численности населения стране мира, сообщает РБК.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил об ажиотаже вокруг российской вакцины "Спутник V" во всем мире.

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Теги: РФПИ, вакцина, коронавирус



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