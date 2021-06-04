04 Июня 2021
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Политика За рубежом
Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Отельеры: встреча Байдена и Путина придаст импульс гостиничному бизнесу Женевы на годы вперед

Предстоящий саммит Россия - США в Женеве придаст позитивный импульс гостиничному бизнесу города на многие годы вперед, пишет La Tribune de Genève со ссылкой на отельеров и экспертов.

Большая часть официальных делегаций проведет в Женеве как минимум три дня. Кроме того ожидается прибытие в город около тысячи журналистов. По данным издания, в настоящее время отели в городах заполнены лишь на 10-30%.

"Женева обязана своей репутацией такого рода саммитам, на которых будет основываться ее аура в ближайшие десять-пятнадцать лет", - сообщил генеральный директор гостиничной сети Manotel Group Поль Мюллер.

Президент Общества отельеров Женевы Жиль Рангон считает, что встреча Путина и Байдена - "исключительный шанс". Он призвал "не ограничиваться ее [встречей] немедленными выгодами".

Ранее сообщалось, что на мероприятие допустят только привитых теми вакцинами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

Необходимость проведения встречи главы США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным обусловлена желанием властей разобраться в намерениях Москвы. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сказано на сайте администрации президента.

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Теги: отели, Женева, Байден, Путин



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