04 Июня 2021
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пмэф, логотип (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Петербурге перенесли концерты на время проведения ПМЭФ, Евро-2020 и "Алых парусов"

В Санкт-Петербурге перенесут массовые культурные мероприятия во время проведения Петербургского международного экономического форума, футбольных матчей Евро-2020 и праздника выпускников школ "Алые паруса".

Как сообщает комитет по культуре Петербурга в соцсети "ВКонтакте", это связано с риском распространения COVID-19.

Отмечается, что городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий, что позволит сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку. Отмечается, что все запланированные концерты "обязательно состоятся".

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что будут введены послабления коронавирусных ограничений, когда привьются 60% россиян.

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Теги: Санкт-Петербург, коронавирус , Евро-2020, Алые паруса, ПМЭФ



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