04 Июня 2021
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Сергей Собянин (2020) | Фото: twitter.com

Собянин: В Москве строят "город любви"

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что "раньше строили коммунизм", город отдельных услуг, а сейчас в Москве строят "город любви".

"Когда власть говорит, что "мы занимаемся любовью" в том смысле, что мы создаем город любви — это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви",— отметил мэр.

По его словам, один из показателей качества жизни города — соотношение количества прибывающих и убывающих жителей, сообщает РИА "Новости".

Ранее Собянин предложил создать в ресторанах города "свободные от COVID-19" зоны для тех, кто поставил укол от коронавируса.

По словам градоначальника, Москва потеряла за год половину туристов, большинство из которых иностранцы, что стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.

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Теги: Собянин, Москва



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