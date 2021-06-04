Собянин: В Москве строят "город любви"

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что "раньше строили коммунизм", город отдельных услуг, а сейчас в Москве строят "город любви".

"Когда власть говорит, что "мы занимаемся любовью" в том смысле, что мы создаем город любви — это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви",— отметил мэр.

По его словам, один из показателей качества жизни города — соотношение количества прибывающих и убывающих жителей, сообщает РИА "Новости".

Ранее Собянин предложил создать в ресторанах города "свободные от COVID-19" зоны для тех, кто поставил укол от коронавируса.

По словам градоначальника, Москва потеряла за год половину туристов, большинство из которых иностранцы, что стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.