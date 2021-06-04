04 Июня 2021
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Экономика В России
(2004) |

Минфин прокомментировал появление золота в структуре ФНБ

Изменение в структуре Фонда национального благосостояния обращены на обеспечение сохранности его средств.

Как следует из комментария на сайте Минфина, изменения проводятся в контексте "макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики".

Так, юань и евро стали альтернативой доллару, как валюты стран — ведущих макроэкономических партнеров Москвы. Золото рассматривается министерством как актив, способный обеспечить защиту вложений Фонда национального благосостояния от инфляции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерение снизить долю доллара в ФНБ до нуля, заявил, что это решение принимает правительство.

О том, что Минфин России в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото, сообщил глава министерства Антон Силуанов.

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Теги: Минфин, золото, ФНБ



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Ранее 03.06.2021 14:36 Мск Песков прокомментировал отказ от доллара в ФНБ

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