04 Июня 2021
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Коллаж, фондовый рынок (2020) | Фото: Накануне.RU

Центробанк предложил разрешить инвестировать на бирже с 12 лет

Центробанк РФ предлагает снизить до 12 лет возраст для выхода инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами.

Как сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, "подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают". "Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания",— отметил Швецов.

По его словам, пока окончательного консенсуса с кабмином России не достигнуто, сообщает "Интерфакс".

Напомним, количество физических лиц, имеющих брокерские счета на крупнейшей Московской бирже, рекордно выросло по итогам 2020 года и составило 8,8 млн человек. В течение года на биржу пришло почти 5 млн новых инвесторов.

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Теги: Центробанк, биржа, инвесторы



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