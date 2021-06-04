Москва выразила протест Токио из-за инцидента с судном у Сахалина

Внешнеполитическое ведомство России заявило решительный протест посольству Японии после инцидента с японской рыболовецкой шхуной "Эйхомару 172", которое было обнаружено пограничниками РФ в исключительной экономической зоне России у острова Сахалин, следует из сообщения МИДа.

Отмечается, что судно не отвечало на запросы и пыталось скрыться. Шхуна была задержана 28 мая.

Япония заявила России протест в связи с задержанием "Эйхомару-172". Токио считает, что судно находилось в японской исключительной экономической зоне.