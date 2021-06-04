04 Июня 2021
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Экономика В России
ипотека (2010) | Фото:forum-grad.ru

Банкиры выступили за продление льготной ипотеки под 6,5%

Президент "Сбербанка" Герман Греф глава "ВТБ" Андрей Костин заявили, что программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% нужно продлить.

Она заканчивается в конце июня. "Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы в программу попали в первую очередь молодые семьи, семьи с детьми и те регионы, где рынок жилья не очень развит",— заявил Греф в эфире "России 24". Банкир выступил за продление программы до конца года.

Костин в свою очередь предложил продлить ипотечную программу, при этом распределив ее на определенные группы населения.

Напомним, до 1 июля правительство и Банк России примут решение по продлению льготной ипотеки отдельно по каждому региону, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в кабинете министров строительство. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что параметры и факторы могут пересматриваться, льготную ипотеку можно продлевать даже в отдельных городах в зависимости от ситуации на рынке жилья.

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Теги: ипотека, Костин, Греф



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