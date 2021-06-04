Нефтяники ждут НДД: предложение Натальи Комаровой спасет нерентабельные месторождения от закрытия

Со следующего года налог на дополнительный доход (НДД) могут распространить на всю нефтяную отрасль России. Такое предложение губернатор Югры Наталья Комарова высказала на совещании, посвященном вопросам налогового стимулирования этой сферы. Она отметила, что это решение позитивно повлияет на экономику регионов, даст им инвестиционную и гуманитарную предсказуемость.

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Выпадающие доходы бюджета от снижения добычи в Западной Сибири при текущих ценах могут составить 1,5 трлн в год в перспективе шести лет. Дело в том, что в настоящее время государство облагает налогом количество добытого сырья (НДПИ), а не конечный финансовый результат (НДД). НДД применяется с 2019 года лишь для пилотных месторождений, что сами нефтяники называют принципом "лоскутного одеяла" и уже давно призывают расширить эту практику.

"На совещании предложила рассмотреть возможность масштабирования нового налогового режима на всю нефтяную отрасль с 1 января 2022 года. Это позитивно повлияет на социальную уверенность населения, долгосрочность экономического развития регионов с традиционной нефтедобычей - Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Якутии, нашего автономного округа, даст регионам, компаниям инвестиционную и гуманитарную предсказуемость", - отметила Наталья Комарова.

Как сообщил Накануне.RU аналитик Финансового университета Игорь Юшков, в условиях сохранения сегодняшней финансовой политики, у нефтяников не остается иного выхода, как свернуть добычу на истощенных месторождениях, к которым, в частности, относится Самотлор и месторождения нефтеюганской группы. В обоих случаях недра разрабатывает "Роснефть", ежегодно инвестируя десятки миллиардов рублей в браунфилды, истощенные еще в советский период.

"НДД необходим для того, чтобы удержать добычу нефти на том объеме, который есть сейчас. По прогнозам, если ничего не делать с налоговой системой, то добыча будет падать. И будет падать довольно стремительно, потому что очень много выработанных месторождений, еще с советского времени. Месторождения становятся нерентабельными - нефтяники останавливают их и больше не будут на них добывать", - отметил эксперт.

Справка: Ставка НДД устанавливается в размере 50% к налоговой базе, определенной нарастающим итогом с начала налогового периода как расчетная выручка от реализации добытых на участке недр углеводородов, уменьшенная на величину фактических и расчетных расходов, величину НДПИ, величину невозмещенных расходов прошлых лет, индексируемых на коэффициент 1,163 ежегодно.

На сегодняшний день ситуация с истощенными месторождениями Югры близка к критической. Например, уровень обводненности нефти Самотлора составляет 99%. Лишь 1% от поднятого на поверхность количества сырья составляет ту самую нефтяную эмульсию, которая после подготовки попадет на рынок.

Значительная доля населения автономного округа работает в сфере ТЭК. Нефтяные компании создают рабочие места, платят людям зарплату, помимо федеральных и региональных налогов, платят НДФЛ в бюджеты муниципалитетов.

Потому благополучие и достойный уровень жизни югорчан прямо связаны с вопросом о том, продолжат ли нефтяники работать на истощенных месторождениях в автономном округе. От сохранения добычи на браунфилдах напрямую зависят жизни почти 300-тысячного Нижневартовска и более чем 100-тысячного Нефтеюганска. Уход нефтяников оттуда фактически приведет к экономической гибели этих моногородов.

При этом сырьевые компании формируют не только бюджет Югры, но и соседней Тюменской области, где значительная доля доходов складывается за счет программы "Сотрудничество". В основе денег программы также лежат налоговые отчисления нефтяников. Даже частичное сворачивание добычи нефти в автономном округе может сказаться на уровне благосостояния населения в регионах-донорах, а в перспективе это скажется на ситуации в масштабах страны. Ведь НДД нужен не только для того, чтобы сохранить рентабельность на старых проектах, он также стимулирует развитие новых месторождений.

"Почему нефтяники не начинают новые проекты? Потому что ты только добыл нефть, и уже сразу платишь по полной программе налоги, еще не окупил свои затраты. У тебя еще у самого это месторождение нерентабельно, а ты уже за все платишь", - отметил Игорь Юшков.

Налог на дополнительный доход, по словам Юшкова, создает для нефтяников своеобразную "налоговую кривую" - когда ты только начинаешь добывать, ты ничего не зарабатываешь, соответственно - не платишь государству. Налоговая нагрузка минимизируется. Когда выходишь на проектный объем добычи, когда получаешь много денег - много отдаешь государству. Когда месторождение становится нерентабельным - налоговая нагрузка вновь уменьшается, но месторождение не останавливается, продолжает работу.

Нефтяная реформа уже несколько раз откладывалась из-за разногласий между ведомствами. В частности, Минфин опасается, что "нефтяники будут мухлевать с отчетностью" - записывать всевозможные расходы в проекты, и в результате на бумаге многие проекты будут оставаться нерентабельными долгое время.

"Это действительно проблема, но если ничего не делать - через определенное количество лет мы вообще останемся без облагаемой налоговой базы как таковой", - считает Игорь Юшков.

По мнению экспертов, Минфин, решая за счет сохранения действующих налоговых условий ситуативную проблему с наполнением казны сегодня, закладывает "бомбу замедленного действия", которая приведет к падению доходов государственного бюджета уже в ближайшую пятилетку.

Переход на более рациональный вид налога позволит нефтяникам продолжить работу на браунфилдах, тогда сумма всех вложенных инвестиций к 2030 году превысит 1 трлн руб. Это в свою очередь позволит добыть еще более 4 млрд тонн нефти.

"Мы видим положительные результаты от тех, кто перешел на НДД. Это механизм повышения инвестиционной активности нефтяников, увеличения инвестиционной деятельности. Губернатор Югры Наталья Комарова высказала свое видение и я ее в этом вопросе поддерживаю", - прокомментировал инициативу депутат Югры, Почетный нефтяник Минтопэнерго России Сергей Великий.

Отметим, что президент России Владимир Путин осведомлен о важности вопроса. Ранее Наталья Комарова и глава Татарстана Рустам Минниханов направили руководителю страны письмо, где обосновали необходимость перехода на новый налог. Президент дал поручение максимально проработать вопрос для дальнейшего решения.