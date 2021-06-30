Текслер рассказал, когда начнется проектирование челябинского метро

30 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Алексей Текслер, метротрамвай (2021) | Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Текслер рассказал, когда начнется проектирование челябинского метро

В Челябинске скоро начнется проектирование метро. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что деньги на метро-долгострой в Челябинске будут выделены, признав, что проблема существует.

"В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер Хуснуллин, знакомился с этой ситуацией. Он мне докладывал о том, что вопрос проработан. Это должна быть такая гибридная транспортная связь: и метро, и трамвайное сообщение там, где удобнее. По центру метро, потом с выходом наверх. Стоить это будет свыше 40 миллиардов рублей. Деньги у нас на это есть, не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие же проблемы", - заявил глава государства.

Алексей Текслер рассказал, что в настоящий момент в Челябинске работают специалисты из Москвы, которые занимаются изысканиями.

"Таким образом мы скоро перейдем в стадию проектирования, и активно продолжаем заниматься этим проектом", - подчеркнул он.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта. Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита.

21 мая Алексей Текслер представил проект челябинского метротрамвая. Главным заявлением главы региона стало то, что "метро в Челябинске будет интегрировано с трамвайной сетью". В городе должно появиться три маршрута метротрамвая.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: метро, Алексей Текслер, Владимир Путин, строительство, проект,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети