Текслер рассказал, когда начнется проектирование челябинского метро

В Челябинске скоро начнется проектирование метро. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что деньги на метро-долгострой в Челябинске будут выделены, признав, что проблема существует.

"В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер Хуснуллин, знакомился с этой ситуацией. Он мне докладывал о том, что вопрос проработан. Это должна быть такая гибридная транспортная связь: и метро, и трамвайное сообщение там, где удобнее. По центру метро, потом с выходом наверх. Стоить это будет свыше 40 миллиардов рублей. Деньги у нас на это есть, не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие же проблемы", - заявил глава государства.

Алексей Текслер рассказал, что в настоящий момент в Челябинске работают специалисты из Москвы, которые занимаются изысканиями.

"Таким образом мы скоро перейдем в стадию проектирования, и активно продолжаем заниматься этим проектом", - подчеркнул он.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта. Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита.

21 мая Алексей Текслер представил проект челябинского метротрамвая. Главным заявлением главы региона стало то, что "метро в Челябинске будет интегрировано с трамвайной сетью". В городе должно появиться три маршрута метротрамвая.