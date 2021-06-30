Контролируемый хаос в Ливии: военный эксперт объяснил цель провокации США

Власти США недовольны развитием событий в Ливии. Стабилизация ситуации благодаря переговорам не входит в планы Вашингтона, считает автор Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Соединенные Штаты рассчитывают сохранить нестабильную ситуацию в Ливии, а также втянуть Россию и Турцию в международный скандал. Так аналитик прокомментировал публикацию, размещенную на сайте американского Госдепа.

«США чувствуют, что теряют контроль над последними рычагами ливийского «управляемого хаоса» — и поэтому открыто идут на провокации. Турция и Россия говорят, что нет никаких наемников и военизированных подразделений, но Вашингтон слушать Анкару и Москву не особо желает, упорно требуя от держав «раскрыть свои карты» и вывести своих людей», – заявил он.

К провокационной деятельности также подключился госсекретарь США Энтони Блинкен. Не предоставив никаких доказательств, он заявил о присутствии в Ливии «ЧВК Вагнера». Это далеко не первый случай, когда Вашингтон распространяет фейки по этой теме, несмотря на опровержение этих вбросов Москвой.

Комиссар Яррик считает, что американцам следует первым забрать своих военных из африканской страны, которая была разрушена западной коалицией в 2011 году.

«Не секрет, что в Ливии находятся американские «специалисты», сотрудники спецслужб и представители частных военных компаний, работающие в интересах США. Так почему бы Штатам не последовать мудрому принципу «врач, исцели себя сам» — и ради восстановления ливийской государственности вернуть своих агентов на родину?», – предложил автор Astra Militarum.