Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову на три месяца

Мосгорсуд продлил на три месяца арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене.

Срок ареста продлен до 7 октября, заявил адвокат Иван Павлов.

Как сообщает "Коммерсантъ", суду были представлены около 230 поручительств за Сафронова от журналистов и общественных деятелей. Однако смягчения меры пресечения не произошло.

7 июля будет год, как Сафронов содержится в СИЗО "Лефортово".

Ранее бывший журналист "Ведомостей" и "Коммерсанта" рассказал о том, как, с его точки зрения, продвигается следствие. Он заявил, что за полгода никто из следственной группы не дал разъяснений по сути предъявленных обвинений.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. Напомним, ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад.

В Роскосмосе заявили, что задержание советника главы ведомства не связано с работой в госкорпорации и относится к более раннему периоду, а за время работы Сафронов не имел доступа к гостайне. В то же время в Кремле сообщили, что дело не связано с журналистской деятельностью.