Блиц Путина: про Колобка, сорочки, жизнь после отставки и невозможность воссоздания СССР

Владимир Путин по традиции в конце "Прямой линии" с россиянами ответил на короткие вопросы в ходе блиц-сессии.

Вот его ответы:

- В ЛНР и ДНР уже завезено около 90 тыс. доз российской вакцины от коронавируса, дополнительный объем будет поставлен.

- Немецкий язык президент практикует редко, утрачивает словарный запас. "Этим надо каждый день заниматься, такой возможности у меня нет. В английском еще хуже дела обстоят".

- Поддерживает отношения с учителем, который был у него в школе с 5 по 8 класс, также считает лучшей учительницу младших классов Тамару Павловну.

- В истории России выделяет несколько лучших периодов: "Было много славных периодов. И до петровских времен, и Петра Первого, который провел крупные реформы, в период Екатерины Великой – самые большие территориальные приобретения, при Александре I Россия превратилась в супердержаву. Все это должно нами изучаться".

- Путин поблагодарил прачек огаревской химчистки и походя сделал комплимент соведущим: "Там, где я живу, есть химчистка, там работают люди, женщины. Большое им спасибо, я их редко вижу, но восхищаюсь их трудом. Эти рубашки – как будто из магазина. Надо выглядеть прилично, когда на тебя смотрят миллионы, и соответствовать ведущим".

- Как переживает все напасти: "Во-первых, к напастям надо относиться как к неизбежному. Для людей в моем положении – это абсолютно естественное дело. Надо быть уверенным в правильности курса, которым ты движешься. Тогда надо двигаться как ледокол, не особенно понимая, что происходит вокруг, но не обращая на это внимания".

- Надеется, что главные достижения его как президента еще впереди.

- Главными произведениями считает "Войну и мир" Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром, а также сказку "Колобок": "Всех коллег высокопоставленных прошу обратить внимание на это произведение. Как только вы, коллеги, сочтете за правду льстивые речи и будете под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными".

- Чтобы быть счастливым, надо чувствовать свою востребованность, иметь возможность себя реализовать.

- Где будет работать после отставки: "А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть".

- Про диеты: "У меня есть общее правило: все хорошо в меру".

- Про игры детства: "Очень хочется сказать в шахматы, но, к сожалению, нет. В прятки и в пятнашки играли в ленинградских дворах".

На последний вопрос – какую Россию мечтаете передать будущему поколению – Путин ответил расширенно:

"Хочется ответить красивыми, яркими лозунгами, и они есть у меня. Но хотелось бы пошире.

Начну с грустного. Когда-то распалось наше общее отечество Советский Союз. Ядро этого государства – Россия – потеряла почти половину промышленного потенциала, экономики, столько же населения и значительную часть территории, в которую вкладывала ресурсы столетиями. Что с этим делать? восстанавливать СССР невозможно и бессмысленно, нецелесообразно. Мы можем столкнуться с соцвопросами и размыванием государственно образующего этнического ядра.

Что же делать в самой России? Несмотря на все утраты, Россия остается самой большой страной в мире. Россия является мировой кладовой различных ресурсов. И этим тоже надо по уму воспользоваться. Но главный наш золотой запас – это не $600 млрд накопленные, это люди. Наш народ очень духовный, с глубокими историческими корнями. Это важно в современном мире. Это становится осязаемой субстанцией. Будущее – за технологиями, и духовное глубокое начало важно здесь, у нас очень уважительное отношение к науке и образованию. 60% родителей хотели бы, чтобы их дети работали в науке. Хотя там нет особых денег. Это о многом говорит. Но за этим будущее. Успех неизбежен, если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность".