В Прикамье скончался поджигатель десятерых знакомых

Скончалась одна из жертв трагедии в Соликамске, где злоумышленник поджёг десятерых знакомых, сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

Речь идёт о пострадавшем, лечившемся в Березниках. "Ъ-Прикамье" уточняет, что от ожогов умер поджигатель, которому вменяли расправу.

Напомним, по данным следствия, ночью 26 июня в Соликамске компания местных жителей отдыхала в гараже, расположенном напротив жилого дома по улице Фрунзе. 44-летний предполагаемый поджигатель после конфликта и произошедшей драки с 64-летним знакомым, принёс из дома бензин, облил им десятерых присутствовавших в гараже и поджёг. Шестеро пострадавших, включая нападавшего, получили ожоги и были госпитализированы в больницы Соликамска и Березников. Возбуждено уголовное дело.