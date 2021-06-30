В Челябинске УФАС из-за жалобы приостановило заключение контракта на ремонт дороги

Челябинское УФАС рассмотрит жалобу на аукцион по ремонту автодороги Лазурный-Дубровка-граница муниципального района с начальной ценой 208 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В УФАС обратилось ООО "Дорожно-Строительная Компания "Южный Урал". В компании считают, что их заявку комиссия неправомерно признала не соответствующей требованиям документации об аукционе.

В связи с этим заявитель просит отменить протокол подведения итогов аукциона.

В настоящий момент подписание контракта приостановлено. Жалоба будет рассмотрена 5 июля.