30 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Безумные дни 2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

"Безумные дни" в Екатеринбурге состоятся, несмотря на коронавирус

Трехдневный музыкальный фестиваль "Безумные дни", который должен пройти в Екатеринбурге, состоится, несмотря на третью волну коронавируса и массовую отмену летних мероприятий. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова и директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский. Они также отметили, что фестиваль пройдет с соблюдением всех мер безопасности и covid-ограничений.

"Проведена огромная работа по тому, чтобы обеспечить соблюдение всех противоэпидемических мероприятий, что должно сделать пребывание слушателей, зрителей в концертных залах не только приятным, воодушевляющим, но и абсолютно безопасным", – подчеркнула Юлия Прыткова.

Международный фестиваль направлен на приобщение горожан к классической музыке и стартует уже в эту пятницу. Из 100 концертов, на 45 уже закончились билеты. При этом заполняемость залов не должна превышать 75%.

"Мы рады, что нам удалось не потерять фестиваль в культурном пространстве Екатеринбурга и Свердловской области. Очень много уделили внимания санитарным мерам на площадках фестиваля. Никто не зайдёт без маски. Мы разделим потоки зрителей. Везде будут санитайзеры и рецеркуляторы. Но я хотел бы обратиться к слушателям. Надо всем соблюдать меры безопасности", – отметил Александр Колотурский.

Концерты запланированы сразу на семи площадках: залы Свердловской филармонии, Театра юного зрителя, Камерного театра, Дома музыки и концертного зала Маклецкого. На сценах встретятся музыканты из России, Японии, Франции и Армении, а некоторые из них сформируют коллективы на месте и подарят зрителям свою импровизацию.

Закрытие фестиваля будет транслироваться на сайте филармонии и в ее группе в "ВКонтакте". А 4 июля "Безумный день" выйдет за пределы города направится в Первоуральск.

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Теги: Безумные дни, фестиваль, Екатеринбург, коронавирус



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