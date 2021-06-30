Путин заявил, что средства на метро-долгострой в Челябинске есть
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что деньги на метро-долгострой в Челябинске будут выделены, признав, что проблема существует.
Жительница города-миллионника в своем обращении попросила повлиять на ситуацию с общественным транспортом и напомнила о проблеме строительства подземки.
По словам президента, Челябинск - не единственный город, который столкнулся с этим вопросом. Путин заявил, что средства на развитие инфраструктуры в регионах (500 млрд рублей) есть, необходимо только запустить работу.