Путин заявил, что средства на метро-долгострой в Челябинске есть

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что деньги на метро-долгострой в Челябинске будут выделены, признав, что проблема существует.

Жительница города-миллионника в своем обращении попросила повлиять на ситуацию с общественным транспортом и напомнила о проблеме строительства подземки.

По словам президента, Челябинск - не единственный город, который столкнулся с этим вопросом. Путин заявил, что средства на развитие инфраструктуры в регионах (500 млрд рублей) есть, необходимо только запустить работу.