Путин призвал сделать кадровые выводы после провалов российских футболистов и хоккеистов

Владимир Путин призвал сделать кадровые выводы после неудачных выступлений сборных России по футболу и хоккею на недавних крупных турнирах. Об этом президент заявил в ходе сегодняшней "Прямой линии".

Напомним, на проходящем сейчас Евро-2020 российская команда под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в своей группе и одной из первых вылетела с чемпионата. Что касается хоккеистов, на чемпионате мира они уступили в первом же раунде плей-офф будущему победителю – сборной Канады.

Сегодня жительница Липецка спросила Путина, с чем связаны такие "позорные выступления" наших спортсменов.

"Спорт есть спорт. Это и триумф, и поражения, и неудачи. Сборные по хоккею и футболу не отличились – это факт, который не может пройти незамеченным", - отметил президент.

Он добавил, что в таком случае, "как это обычно везде происходит, нужно подумать, что было сделано позитивного, и что нужно изменить, в том числе и в кадровом составе".

"И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, рассчитывая на лучшее. Потенциал у нас очень хороший", - выразил уверенность Путин.

Как сообщало Накануне.RU, работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России на Евро-2020 была признана техническим комитетом РФС неудовлетворительной. Тем не менее, ему выразили доверие, и пока он остается на своем посту.