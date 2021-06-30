30 Июня 2021
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Спорт В России
Матч 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею между сборной России и Канады (2021) | Фото: CHRIS TANOUYE / HHOF-IIHF IMAGES

Путин призвал сделать кадровые выводы после провалов российских футболистов и хоккеистов

Владимир Путин призвал сделать кадровые выводы после неудачных выступлений сборных России по футболу и хоккею на недавних крупных турнирах. Об этом президент заявил в ходе сегодняшней "Прямой линии".

Напомним, на проходящем сейчас Евро-2020 российская команда под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в своей группе и одной из первых вылетела с чемпионата. Что касается хоккеистов, на чемпионате мира они уступили в первом же раунде плей-офф будущему победителю – сборной Канады.

Сегодня жительница Липецка спросила Путина, с чем связаны такие "позорные выступления" наших спортсменов.

"Спорт есть спорт. Это и триумф, и поражения, и неудачи. Сборные по хоккею и футболу не отличились – это факт, который не может пройти незамеченным", - отметил президент.

Алексей Миранчук в матче против сборной Дании на Евро-2020(2021)|Фото: твиттер сборной России по футболу

Он добавил, что в таком случае, "как это обычно везде происходит, нужно подумать, что было сделано позитивного, и что нужно изменить, в том числе и в кадровом составе".

"И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, рассчитывая на лучшее. Потенциал у нас очень хороший", - выразил уверенность Путин.

Как сообщало Накануне.RU, работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России на Евро-2020 была признана техническим комитетом РФС неудовлетворительной. Тем не менее, ему выразили доверие, и пока он остается на своем посту.

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Теги: Путин, футбол, хоккей, Черчесов



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