30 Июня 2021
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пляж отдых отпуск море курорт (2018) | Фото: Накануне.ru

Путин объяснил зверские цены на отдых в Крыму и Сочи законами рынка

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" прокомментировал шокирующий рост цен на отдых на российских черноморских курортах.

"Ответ лежит на поверхности: у нас, к сожалению, на протяжении многих лет очень мало денег вкладывалось в туристическую инфраструктуру. Люди предпочитали ездить за границу сразу, когда открылись границы. $36 млрд наши люди оставили за границей в 2019 году. Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы создали госкорпорацию по внутреннему туризму. Она будет вносить в отрасль дешевые кредиты. Объем внутреннего туризма увеличивается", - начал объяснять Путин. Но тут же съехал на тему пандемии, хотя в Крыму и Сочи цены были сравнимы с турецкими до коронавируса.

"Цены завышены. Сегодня многие страны закрыты, люди побаиваются ездить за границу – на самом деле и правильно делают. Сегодня в Греции были одни правила – завтра другие. В больницы там не попасть. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, в Краснодарском крае, в Крыму. Если предложение не справляется со спросом, цены всегда идут вверх, это закон рыночный", - считает президент.

 

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Теги: прямая линия, владимир путин, цены на отдых, крым, черноморское побережье, внутренний туризм



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