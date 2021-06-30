На Среднем Урале с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда

На железнодорожных путях общего пользования перегона Ревда - Решеты (1 тыс. 624 км 6 пикет) произошел сход грузового поезда. В результате происшествия опрокинулось восемь контейнеров. Инцидент произошел сегодня около 15.00.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, движение на данном участке железной дороги временно приостановлено, в связи с чем пассажирским поездам придется объезжать место аварии.

Степень повреждения подвижного состава устанавливается, сейчас ведутся работы по восстановлению поезда. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Для ее проведения на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор.