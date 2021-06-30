Путин: "Единая Россия" не дает невыполнимых обещаний

Владимир Путин объяснил, почему последовательно поддерживает партию власти. В ходе прямой линии президент заявил, что "Единая Россия" не дает невыполнимых обещаний.

По его словам, решения должны приниматься "на ясном глазу", а не так, как было в 90-е, когда заранее было ясно, что принятые решения неисполнимы.

Депутаты "Единой России", отметил Путин, не боятся принимать непопулярные, но нужные решения. Поэтому он намерен поддерживать эту партию, пояснил глава государства, напомнив, что является ее "автором".

Также президент похвалил работу уходящего парламента, уточнив что он работал на должном уровне. Депутаты действовали в условиях пандемии, несмотря на все сложности.