Мир кардинальным образом меняется: Путин рассказал о пользе западных санкций для страны

30 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Мир кардинальным образом меняется: Путин рассказал о пользе западных санкций для страны

Владимир Путин рассказал, почему США принялись угрожать России вскоре после встречи в Женеве, которая, казалось бы, прошла конструктивно.

"Мир меняется, меняется быстро. Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, всё равно Россия развивается. По обороноспособности мы достигли очень высокого уровня, и по некоторым важнейшим параметрам она превзошла, в том числе, и Соединённые Штаты Америки... Азия развивается очень бурными темпами… Наши американские партнёры, с одной стороны, понимают это, поэтому состоялась встреча в Женеве, а, с другой стороны, во что бы то ни стало пытаются сохранить своё монопольное положение. Отсюда и угрозы, и дальнейшее деструктивное поведение с учениями, с провокациями и с санкциями. Это не от нас зависит, а от них", - подчеркнул президент РФ в ходе "Прямой линии".

В санкциях, по мнению главы государства, есть и положительные моменты. "Это реально пошло нам на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, о котором мы и мечтать не могли в прежние годы", - считает он. С другой стороны, он обратил внимание на то, что Россия не станет предпринимать шагов, ухудшающих её положение, таких как поставки ракетных двигателей или титана в США.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Путин, Россия, США



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети