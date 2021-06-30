Мир кардинальным образом меняется: Путин рассказал о пользе западных санкций для страны

Владимир Путин рассказал, почему США принялись угрожать России вскоре после встречи в Женеве, которая, казалось бы, прошла конструктивно.

"Мир меняется, меняется быстро. Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, всё равно Россия развивается. По обороноспособности мы достигли очень высокого уровня, и по некоторым важнейшим параметрам она превзошла, в том числе, и Соединённые Штаты Америки... Азия развивается очень бурными темпами… Наши американские партнёры, с одной стороны, понимают это, поэтому состоялась встреча в Женеве, а, с другой стороны, во что бы то ни стало пытаются сохранить своё монопольное положение. Отсюда и угрозы, и дальнейшее деструктивное поведение с учениями, с провокациями и с санкциями. Это не от нас зависит, а от них", - подчеркнул президент РФ в ходе "Прямой линии".

В санкциях, по мнению главы государства, есть и положительные моменты. "Это реально пошло нам на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, о котором мы и мечтать не могли в прежние годы", - считает он. С другой стороны, он обратил внимание на то, что Россия не станет предпринимать шагов, ухудшающих её положение, таких как поставки ракетных двигателей или титана в США.