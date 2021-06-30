30 Июня 2021
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Общество Сибирский ФО
Мусорный полигон (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин выступил за перевод из Москвы в Сибирь головных офисов некоторых крупных компаний

Владимир Путин прокомментировал предложение омичей перевезти в их город федеральное правительство, чтобы власти на себе почувствовали "отравленный" воздух города.

Президент во время "Прямой линии" заявил, что это не решит проблему, хотя он выступает за перевод части федеральных органов в Сибирь, а также головных офисов крупных компаний, которые прибыль получают за счет регионов, а налоги платят в Москве.

По мнению Путина, действующие власти не виноваты в том, что в сибирских городах грязный воздух. "Ситуация в Сибири годами складывалась, это предприятия десятилетиями существуют. Это промышленные предприятия, система ЖКХ и транспорт. Жить в таких условиях – не позавидуешь, я прекрасно это понимаю. Тем не менее, работа идет", - заявил президент.

Он отметил, что руководство Омской области до сих пор не оформило две заявки на включение свалок города в программу рекультивации – это плохо. Но есть и хорошие новости: администрация области добилась включения Омска в программу по модернизации городского транспорта, а "Газпром нефть" планирует рекультивацию 50% шлакового полигона при НПЗ.

"А вообще-то ситуация требует принятия более кардинальных мер, например, мы переходим к применению на предприятиях лучших технологий. Но надо увеличивать количество постов Гидромета, надо обеспечить контрольные приборы по выбросам, хотя руководство региона считает, что это дороговато будет", - заключил Путин.

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Теги: владимир путин, прямая линия, экология, омск



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