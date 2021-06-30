Южноуральских чиновников заподозрили в нарушении режима охраняемой природной территории

30 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Кургальский заказник (2017) | Фото: ooptlo.ru

Южноуральских чиновников заподозрили в нарушении режима охраняемой природной территории

Министерство экологии Челябинской области проводит проверку по информации о возможных нарушениях со стороны чиновников при посещении Серпиевского заказника.

На особо охраняемой природной территории запрещено разводить костры и ездить на машинах. По словам очевидцев, якобы глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович и замминистра экономразвития региона Андрей Минченко привезли потенциальных инвесторов в Серпиевский заказник на машинах, а также спустились в закрытую для посещений Игнатьевскую пещеру. Видео, на котором машина находится на территории заказника, опубликовано в соцсетях.

В министерстве экологии сообщили, что по данной информации организована проверка.

"Министерством экологии и руководителями ОГУ ООПТ уже организована проверка, которая установит, имели ли место данные нарушения, а также установит причастность местных сотрудников в сокрытии нарушений. Проверка будет честной и объективной", - подчеркнул заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По его словам, если информация о нарушениях подтвердится, все виновники будут привлечены к административной ответственности.

"На данный момент по предоставленным из СМИ видеоматериалам, видно что машина с номерами, закрепленными за администрацией Катав-Ивановского района, действительно находилась на территории заказника и двигалась со стороны Игнатьевской пещеры", - добавил замминистра.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: заказник, чиновник, нарушение, минэкологии,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети