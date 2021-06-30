Южноуральских чиновников заподозрили в нарушении режима охраняемой природной территории

Министерство экологии Челябинской области проводит проверку по информации о возможных нарушениях со стороны чиновников при посещении Серпиевского заказника.

На особо охраняемой природной территории запрещено разводить костры и ездить на машинах. По словам очевидцев, якобы глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович и замминистра экономразвития региона Андрей Минченко привезли потенциальных инвесторов в Серпиевский заказник на машинах, а также спустились в закрытую для посещений Игнатьевскую пещеру. Видео, на котором машина находится на территории заказника, опубликовано в соцсетях.

В министерстве экологии сообщили, что по данной информации организована проверка.

"Министерством экологии и руководителями ОГУ ООПТ уже организована проверка, которая установит, имели ли место данные нарушения, а также установит причастность местных сотрудников в сокрытии нарушений. Проверка будет честной и объективной", - подчеркнул заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По его словам, если информация о нарушениях подтвердится, все виновники будут привлечены к административной ответственности.

"На данный момент по предоставленным из СМИ видеоматериалам, видно что машина с номерами, закрепленными за администрацией Катав-Ивановского района, действительно находилась на территории заказника и двигалась со стороны Игнатьевской пещеры", - добавил замминистра.