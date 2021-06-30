30 Июня 2021
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Общество Тюменская область
Прямая линия, жители поселка Демьянка Тюменской области (2021) | Фото: RT

После обращений жителей Тюменской области к Путину к решению их проблем подключились прокуратура и СК

После двух обращений из тюменских Демьянки и Абатского начались проверки по озвученным проблемам, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Прокуратура Тюменской области проверит информацию о возможных нарушениях при переселении граждан из ветхого жилья в посёлке Демьянка Уватского района и больших тарифах за коммунальные услуги. Региональное управление СКР проверит информацию от жителей посёлка Демьянка, которые просят проверить законность действий органов местного самоуправления – администрации – по факту завышения тарифов на коммунальные услуги и доплаты за новые квартиры.

Прямая линия, платежные ведомости жителей поселка Демьянка Тюменской области(2021)|Фото: RT

51-летняя жительница села Абатского (Тюменская область) Светлана пожаловалась Путину на отсутствие работы. Она уже четыре года не может найти работу, обращалась к губернатору, но её проблему так никто и не решил.

Глава Тюменской области Александр Моор после "Прямой линии" президента обсудит с правительством и главами на местах проблемы, с которыми жители пришли к президенту.

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Теги: Прямая линия, Владимир Путин, Александр Моор



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Ранее 30.06.2021 14:51 Мск Моор экстренно созывает правительство и глав на местах после обращений на "Прямую линию" Путина


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