Путин поддержал строительство мусоросжигательных заводов

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" прокомментировал ситуацию с ходом "мусорной" реформы. Например, многие россияне жалуются на несправедливость тарифов на вывоз мусора: тариф начисляется на квадратные метры, а не на количество проживающих. Также людей беспокоит переполненность свалок и мусорных полигонов.

"Мусорная реформа – это большая работа по всей стране. Ей раньше никто не занимался, с советских времен. Правда, и отходов в прежние времена было меньше. У нас не общество потребления было, а сейчас 60 млн отходов накапливается ежегодно. Мы делаем только первые шаги.

Сейчас кроме раздельного сбора и начала утилизации мы приступаем к практической реализации, намечено строительство пяти мусоросжигающих заводов, правительство рассматривает возможность расширить эту программу.

Некоторые производители упаковки, а в ведре мусорном ее - половина, сами приняли решение о создании перерабатывающих мощностей. Производители же стекла считают, что им дешевле заплатить утильсбор", - рассказал президент.

Он добавил, что все же есть недопустимые вещи. "Когда граждане по праву возмущаются, они стараются, выполняют рекомендации властей, а потом это все вместе в машины сваливаются. Операторов таких надо привлекать к ответственности", - добавил президент.