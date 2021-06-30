30 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске на рынке произошел пожар

В Челябинске на рынке в Металлургическом районе горел павильон с макулатурой, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщение о пожаре на рынке по улице Черкасской поступило в 14.02. Через несколько минут пожарные прибыли на место и приступили к тушению возгорания. В 14.16 была объявлена ликвидация открытого горения.

Очевидцы сообщали, что перед пожаром произошел взрыв, но в МЧС эту информацию не подтвердили.

Рынок находится рядом с роддомом клиники "Южно- Уральского государственного медицинского университета".

"Роддом работает в штатном режиме. На территории медицинского учреждения все спокойно. Пожар ликвидирован. Ни о каком взрыве речи не идёт", - сообщили в пресс-службе областного минздрава.

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Теги: рынок, пожар,



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