30 Июня 2021
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Политика Тюменская область
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Моор экстренно созывает правительство и глав на местах после обращений на "Прямую линию" Путина

Глава Тюменской области Александр Моор после "Прямой линии" президента обсудит с правительством и главами на местах проблемы, с которыми жители пришли к президенту, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сразу после "Прямой линии" Владимира Путина губернатор Тюменской области Александр Моор проведёт совещание в режиме ВКС с членами правительства и главами муниципальных районов. Губернатор возьмет на личный контроль принятие решения по каждому заданному в программе вопросу", - сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Напомним, жители региона задали президенту два вопроса. Один касался дороговизны услуг ЖКХ в Демьянке, другой – безработицы в Абатском.

Жители села Демьянка Тюменской области в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным пожаловались на коммунальные платежки по 50-70 тыс. руб., которые приходят им с апреля. Группу людей с улиц Пионеров и Железнодорожной переселили зимой из аварийного жилья. По словам одного из переселенцев, Тарлана Тагирова, люди радовались, но потом оказалось, что за новое жилье, предоставленное по программе переселения, им всё равно надо доплатить – до 330 тыс. руб. По его словам, администрация чуть ли не хитростью заставила людей подписать документы, пообещав, что ничего доплачивать не надо. В итоге люди выкупили квартиры, а в апреле получили гигантские счета.

51-летняя жительница села Абатского (Тюменская область) Светлана пожаловалась Путину на отсутствие работы. Она уже четыре года не может найти работу, обращалась к губернатору, но её проблему так никто и не решил.

"Вопрос работы является принципиальным. Человек с работой чувствует себя независимым. Это одно из самых главных направлений, которым должно заниматься государство.

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Теги: Прямая линия, Владимир Путин, Александр Моор



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Развитие сюжета:

Ранее 30.06.2021 15:05 Мск После обращений жителей Тюменской области к Путину к решению их проблем подключились прокуратура и СК


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