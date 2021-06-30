Глава Краснотурьинска: У меня нет ни дачи, ни дома

Глава Краснотурьинска Александр Устинов встретился с 70-летней пенсионеркой, которая пожаловалась президенту Владимиру Путину на отказ газифицировать ее дом. При этом, по ее словам, на даче мэра, что находится по соседству, газ давно имеется. Сам мэр же заявляет, что вообще "бездомный".

Сторис со встречей Устинова и Светлана Култыгиной выложил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"По поручению губернатора съездили по адресу, встретились с семьей и рассказали о наших планах по газификации данного района и ее дома (2023 год). В этом году выполнен проект высокого давления по району, в следующем году - строительство, далее - разводящие сети по муниципальной программе. Для сведения: у меня ни дачи, ни дома в собственности нет…", - написал у себя в Instagram Устинов.

Напомним, что Путин лично пообещал пенсионерке решить проблему, заявив, что "если на даче мэра есть газ, значит и труба рядом с участком тоже имеется". После этого глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к мэру Краснотурьинска Александру Устинову, который, в свою очередь, сообщил, что у него вообще нет никакой дачи.