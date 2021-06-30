30 Июня 2021
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Политика В России
коллаж, Путин, Ельцин (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин заявил, что Ельцин не передавал ему власть

В ходе сегодняшней "Прямой линии" с президентом России Владимир Путин заявил, что Борис Ельцин не передавал ему власть. При этом, отвечая на вопрос о своем будущем преемнике, называть его он не стал.

"Борис Николаевич Ельцин не передавал мне власть. В соответствии с законом, в случае сложения полномочий президента временно исполняющим обязанности становится председатель правительства. А я им был", - рассказал Путин.

Он отметил, что "ситуация в стране была сложная", и когда Ельцин предложил ему баллотироваться, Путин сказал, что "не готов". Но уходящий президент, по его словам, сказал, что еще вернется к этому вопросу.

"Кто должен возглавить российское государство – должны выбирать граждане России в ходе голосования", - заметил Путин.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным(2021)|Фото: RT

Говоря о своем возможном преемнике, он отметил, что "свято место пусто не бывает, незаменимых людей нет". Путин пообещал дать рекомендации по будущему кандидату на должность президента.

"Когда придет время, я скажу, что такой-то человек достоин возглавить такую страну, как наша Родина – Россия", - заключил он.

Накануне.RU проводит онлайн-трансляцию "Прямой линии" президента.

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Теги: Путин, Ельцин, власть, преемник



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