30 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

СКР и прокуратура проверят действия должностных лиц Краснотурьинска после обращения местной жительницы к Путину

Следователи Свердловской области организовали доследственную проверку, после обращения пенсионерки из Краснотурьинска лично к президенту Владимиру Путину. В своей жалобе 70-летняя Светлана Култыгина сообщила, что по соседству с ними находится дача мэра Александра Устинова, которая, в отличие от жилья обычных горожан, подключена к газу.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по региону, проверка будет касаться вероятной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения.

"По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия в действиях (бездействии) должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность). В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства. Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц городской администрации, проанализирована интересующая следствие документация, будут выполнены иные необходимые мероприятия, по итогам которых указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка", - сообщили в СКР.

Свою проверку также организовала и региональная прокуратура. В ходе надзорных мероприятий будет установлено, соблюдались ли газоснабжающей организацией требования законодательства при рассмотрении вопроса о подключении жилого дома Култыгиной к системе газоснабжения. Более того, прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о порядке рассмотрения обращений со стороны должностных лиц органов власти.

"По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав заявительницы", - заявили в ведомстве.

Напомним, что Путин лично пообещал пенсионерке решить проблему, заявив, что "если на даче мэра есть газ, значит и труба рядом с участком тоже есть. После этого глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к мэру Краснотурьинска Александру Устинову, который, в свою очередь, сообщил, что у него вообще нет никакой дачи.

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Теги: СКР, Путин, газификация, Краснотурьинск, проверка



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