30 Июня 2021
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Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Путин про DDoS-атаку на "Прямую линию": "Шутите? Серьезно?!"

Плохую связь с участниками сегодняшней "Прямой линии" с Владимиром Путиным объяснили соведущие линии. Оказалось, что на серверы проекта прямо сейчас идет попытка мощной DDoS-атаки.

"Шутите? Серьезно?!" – удивился Путин, когда услышал об атаке. "Оказывается, есть и кузбасские хакеры", - пошутил он, имея в виду, что последним на тот момент зависшим был звонок из Новокузнецка.

Ранее ведущие пошутили, что гражданам, которые жалуются на местные власти, эти же власти и не дают дозвониться до президента.

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Теги: ddos-атака, прямая линия, владимир путин, кузбасские хакеры



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