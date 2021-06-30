Путин про DDoS-атаку на "Прямую линию": "Шутите? Серьезно?!"

Плохую связь с участниками сегодняшней "Прямой линии" с Владимиром Путиным объяснили соведущие линии. Оказалось, что на серверы проекта прямо сейчас идет попытка мощной DDoS-атаки.

"Шутите? Серьезно?!" – удивился Путин, когда услышал об атаке. "Оказывается, есть и кузбасские хакеры", - пошутил он, имея в виду, что последним на тот момент зависшим был звонок из Новокузнецка.

Ранее ведущие пошутили, что гражданам, которые жалуются на местные власти, эти же власти и не дают дозвониться до президента.