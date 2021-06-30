30 Июня 2021
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Экономика Тюменская область
вакансии безработица (2013) | Фото:

Путин велел губернатору Тюменской области обратить внимание на проблему безработицы в Абатском

51-летняя жительница села Абатского (Тюменская область) Светлана пожаловалась Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" на отсутствие работы. Она уже четыре года не может найти работу, обращалась к губернатору, но ее проблему так никто и не решил.

"Вопрос работы является принципиальным. Человек с работой чувствует себя независимым. Это одно из самых главных направлений, которым должно заниматься государство.

Тюменская область одна из ведущих по доходам и темпам развития. Руководство области должно больше внимания обращать на те проблемы, о которых вы говорили.

Если длительное время не можете устроиться на работу – это тем более печально, что напрямую с ковидными условиями это не связано. Тюменская область имеет хорошую бюджетную обеспеченность и руководство должно обращать внимание на такие проблемы", - прокомментировал тему глава государства.

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Теги: прямая линия, владимир путин, безработица, тюменская область



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