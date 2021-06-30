"У мэра Краснотурьинска нет дачи". Куйвашев прокомментировал обращение пенсионерки к Путину

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал обращение жительницы Краснотурьинска к президенту страны Владимиру Путину, касающееся газификации ее дома. В своей жалобе 70-летняя Светлана Култыгина сообщила, что по соседству с ними находится дача мэра Александра Устинова, которая, в отличие от жилья обычных горожан, подключена к газу.

"Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации", - заявил губернатор, пообещав решить проблему пенсионерки.

По его словам, проблема газификации на данный момент актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда стоимость дров повышается, а на приобретение газовых баллонов вводятся ограничения.

Напомним, что Средний Урал стал аутсайдером среди регионов страны по газификации населения. Так, в прошлом году к газу было подключено только 20,1% населенных пунктов, а уровень газификации всей области должен был составить 55,09%, в то время как другие регионы демонстрировали показатели, превышающие 90%.