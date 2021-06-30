30 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: sportaccord2021.ru

"У мэра Краснотурьинска нет дачи". Куйвашев прокомментировал обращение пенсионерки к Путину

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал обращение жительницы Краснотурьинска к президенту страны Владимиру Путину, касающееся газификации ее дома. В своей жалобе 70-летняя Светлана Култыгина сообщила, что по соседству с ними находится дача мэра Александра Устинова, которая, в отличие от жилья обычных горожан, подключена к газу.

"Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации", - заявил губернатор, пообещав решить проблему пенсионерки.

По его словам, проблема газификации на данный момент актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда стоимость дров повышается, а на приобретение газовых баллонов вводятся ограничения.

Напомним, что Средний Урал стал аутсайдером среди регионов страны по газификации населения. Так, в прошлом году к газу было подключено только 20,1% населенных пунктов, а уровень газификации всей области должен был составить 55,09%, в то время как другие регионы демонстрировали показатели, превышающие 90%.

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Теги: Путин, газификация, пенсионерка, Краснотурьинск



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Развитие сюжета:

Ранее 30.06.2021 14:45 Мск Глава Краснотурьинска: У меня нет ни дачи, ни дома

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Ранее 30.06.2021 13:50 Мск "Если на даче мэра есть газ, труба рядом с вами": Путин ответил на жалобу уральской пенсионерки


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