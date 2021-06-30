30 Июня 2021
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Общество В России
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

Путину пожаловались на проблемы с водой в новостройках

На прямую линию президента РФ поступило множество обращений из регионов о проблемах с водой в жилых домах.

В частности, местный житель из Пскова рассказал, что вода из подземного источника показывает хорошие показатели, но при нагреве выпадает сильный осадок. В эфире был показан ролик о проблемах с трубами, жители проводят чистку системы, но нужны средства для станции водоподготовки.

Путин отметил, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей. Президент пообещал дать поручения и министерствам, и вице-премьеру, а также связаться с властями области, чтобы решить вопрос.

В целом, по словам главы государства, местные власти пытаются не принимать решения, связанные с повышением тарифов, отсюда недофинансирование отрасли. Поэтому было принято решение выделить средства на ЖКХ, регионам нужно своевременно готовить предложения, подчеркнул он.

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Теги: владимир путин, проблемы с водой



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