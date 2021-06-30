"Мы и с "Телеграмом" договорились. Работает же, все нормально" – Путин

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" прокомментировал возможность блокировки иностранных соцсетей в России. Вопрос задал блогер с миллионной Instagram-аудиторией Никита Левинский.

"Нет, у нас нет таких планов, мы никого не собираемся блокироваться, но есть проблемы: они нас посылают подальше. Чувство собственного достоинства у нас должно быть и у ваших коллег тоже", - ответил Путин блогеру.

"Если вы работаете в нашей стране, деньги приличные зарабатываете – вы должны подчиняться нашим законам. Надеюсь, первым этапом все и ограничится. Они должны открыть юридические филиалы здесь. Они распространяют информацию о том, как коктейли Молотова изготовить или детскую порнографию, а мы не можем им это запретить. Если они не будут этого делать [блокировать незаконный контент], то существуют различные технические способы, например, замедление скорости и так далее", - прокомментировал Путин.

"Мы и с "Телеграмом" договорились. Работает же, все нормально", - вспомнил в заключении Путин.