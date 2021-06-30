Представитель российских инструкторов раскритиковал Генштаб ЕС за попытку внедриться в ЦАР

Закулисные переговоры генерального директора Военного штаба ЕС Эрве Блежана с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера раскритиковали в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Глава СОМБ Александр Иванов недоволен попыткой европейского чиновника убедить лидера ЦАР отказаться от сотрудничества с Россией и впустить в страну западных военных. Подобные случаи уже имели место в мировой истории, но вмешательство Запада привело только к осложнению ситуации и углублению кризиса.

«Был шокирован информацией о том, что генеральный директор Военного штаба ЕС Эрве Блежан, выступая на конференции в Вашингтоне, публично рассказал, что убеждал президента Фостена-Арканжа Туадера отказаться от помощи российских инструкторов и пригласить военных западных стран для решения проблем безопасности ЦАР», — рассказал директор СОМБ.

Специалистов из РФ нередко на Западе приписывают к «ЧВК Вагнера». Выполняя консультативную миссию, они помогли центральноафриканскому правительству создать боеспособную армию, разгромившую боевиков.

Александр Иванов уверен, что российские инструкторы, с которыми африканская страна заключила соглашение, выгодно отличаются от иностранных специалистов. Благодаря их профессионализму ЦАР получила возможность вернуться к нормальной жизни.

«Российские инструкторы — пример чести и безупречного качества работы. За короткое время, благодаря нашему обучению, FACA смогли стать боеспособной армией, давшей отпор боевикам, грозившим устроить геноцид народа ЦАР», – констатировал он.